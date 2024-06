La maggior parte delle volte il proprio numero telefonico diventa il punto di riferimento fondamentale, soprattutto se utilizzato per necessità di lavoro. In diversi casi, invece, dover comunicare a tutti i propri contatti il nuovo numero può essere scomodo e, quindi, l’idea di poter mantenere lo stesso numero di telefono pur cambiando operatore è una semplice questione di comodità.

In seguito alla delibera 26/08/CIR dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) per quanto riguarda la portabilità del numero di telefono (MNP), è possibile cambiare operatore telefonico e mantenere il proprio numero di telefono. In questo modo riconoscere l’operatore tramite il prefisso è quasi impossibile

La maggior parte delle volte il proprio numero telefonico diventa il punto di riferimento fondamentale, soprattutto se utilizzato per necessità di lavoro. In diversi casi, invece, dover comunicare a tutti i propri contatti il nuovo numero può essere scomodo e, quindi, l’idea di poter mantenere lo stesso numero di telefono pur cambiando operatore è una semplice questione di comodità.

Quali sono i metodi per capire l’operatore telefonico?

Scoprire di che operatore è un numero mobile è una procedura veramente semplice. Utilizzando il servizio di trasparenza tariffaria è possibile, attraverso un numero di telefono, scoprire di che operare è un numero. Ci sono diversi metodi per scoprire l’operatore di un numero:

tramite chiamata digitando il codice 456 e poi il numero di telefono di cui si vuole verificare l’operatore (ad esempio 4563358042540) tramite SMS mandando un messaggio al 456 con la scritta Info numero di telefono (ad esempio Info 3358042540). tramite siti Web è presente Tellows.it. tramite l’ applicazione Truecaller, disponibile sia su Android che su Iphone.

Eventuali conseguenze della portabilità del numero

Il fatto di poter sostituire la propria SIM così facilmente espone l’utente al rischio che qualche malintenzionato, attraverso un documento falso o la conoscenza di qualcuno all’interno dello store, provi a clonare il numero di cellulare.

Questo fenomeno, che si sta diffondendo pericolosamente, viene chiamato SIM Swap, ovvero l’atto di trasferire da una SIM a un’altra questa corrispondenza con il nostro numero di telefono. Data la rischiosità delle conseguenze che ne possono derivare, l’AgCom (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha rafforzato i controlli per la sostituzione delle SIM e nelle richieste di portabilità, proprio per evitare di rimanere vittime di questo tipo di truffa.