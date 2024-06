Prefisso cellulare 347, a quale operatore corrisponde?

In questo articolo troverai uno dei motivi per cui tante persone, spesso, si ritrovano inspiegabilmente con meno soldi sul credito telefonico. Con l'utilizzo della Portabilità del Numero Mobile, il prefisso cellulare non può più considerarsi l'unico modo per riconoscere l'operatore.

A chi non è mai capitato di vedersi scalati dei soldi sul credito dopo aver risposto a una chiamata? Non ti sei mai chiesto il motivo? In questo articolo troverai uno dei motivi per cui tante persone, spesso, si ritrovano inspiegabilmente con meno soldi sul credito telefonico (nulla a che fare con l’offerta tariffaria di ogni singola compagnia telefonica).

A quale operatore appartiene il prefisso cellulare 347

Il prefisso cellulare, una volta, ti suggeriva a quale compagnia telefonica faceva parte l’utente in chiamata. I prefissi delle compagnie telefoniche più riconosciute erano:

TIM: 330, 333, 337, 339

Vodafone Italia: 340, 347, 348

Wind3: 333, 327, 328

Per cui quando si riceveva una chiamata con un prefisso cellulare uguale a quelli elencati sopra, nella maggior parte dei casi, si poteva prevedere quale gestore telefonico avesse la chiamata in entrata.

L’introduzione della Portabilità del Numero Mobile (MNP) ha permesso agli utenti di cambiare operatore telefonico e offerta mantenendo il proprio numero di cellulare. Questo processo prevede un primo periodo che comincia con la richiesta di portabilità del numero da parte del cliente al nuovo operatore e un secondo periodo che continua con la ricezione della richiesta di portabilità del numero che avvia l’attivazione della prestazione. La procedura avviene in due giorni lavorativi.

E’ un procedimento rapido ed estremamente facile che permette all’utente di non dover più cambiare ogni volta numero di telefono, ma di rimanere con lo stesso numero cambiando solamente il gestore telefonico.

Come riconoscere l’operatore del prefisso cellulare 347

Con l’uso della MNP, è stato attivato anche un modo, in maniera gratuita, per verificare a quale compagnia appartengono i vari numeri di telefono (in quanto guardare il prefisso non è più un opzione). Per capire a quale operatore è associato qualsiasi numero di telefono, è necessario anteporre al numero che si vuole verificare, la dicitura 456 per scoprire quale operatore telefonico sta utilizzando il numero in questione.