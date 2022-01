Telefonia mobile: come scegliere la migliore offerta per il nuovo anno

Ecco tutti i consigli e suggerimenti per scegliere l’offerta di telefonia mobile più economica e adatta alle proprie esigenze

Il 2022 è ormai alle porte e moltissime compagnie telefoniche, come sempre accade nei periodi festivi, hanno deciso di proporre al pubblico una vasta gamma di pacchetti promozionali pensati per l’occasione. Ma con un’offerta così ampia, come si fa a scegliere la promozione migliore e più adatta alle proprie esigenze?

Per farlo bisogna conoscere ciò di cui si ha più bisogno, analizzando i diversi piani tariffari di telefonia mobile senza lasciarsi ipnotizzare dai vantaggi aggiuntivi che ci sembrano convenienti, ma che non utilizzeremmo mai. Al tempo stesso, è fondamentale raccogliere informazioni sull’operatore. Non bisogna mai dimenticare, infatti, di verificare la copertura e l’affidabilità della compagnia a cui ci stiamo per affidare. Possiamo anche possedere un traffico internet illimitato, ma a cosa ci serve se non possiamo utilizzarlo a causa della copertura inesistente e della bassissima velocità della connessione?

Infine, bisogna assicurarsi che l’operatore possegga un servizio clienti affidabile e professionale, che possa supportarci in maniera reattiva ed efficace in casi di urgenza e necessità. Il modo migliore per raccogliere queste informazioni è consultando una piattaforma con le recensioni dei clienti. Gli utenti, infatti, sono gli unici in grado di offrire una panoramica reale sugli infiniti servizi online e offline della nostra epoca.

Ricerca offerte di telefonia mobile: da dove cominciare

Da qualche anno a questa parte, l’universo delle offerte di telefonia mobile si è modificato in maniera profonda. Tra gli anni ‘90 e i primi anni 2000 a farla da padrone erano le promozioni a consumo, che oggi oramai sono sempre più raramente utilizzate dall’utenza, che preferisce usufruire delle promozioni all inclusive. Queste ultime sono subito diventate predominanti nel mercato, perché garantiscono un pacchetto che comprende minuti, messaggi e giga internet (a un prezzo solitamente molto competitivo).

Quando si acquista una promozione, quindi, è sempre preferibile partire da una all inclusive, che offre sia le funzionalità classiche (minuti e sms illimitati), sia quelle più moderne e ormai fondamentali (internet in 4G o 5G).

Non bisogna poi dimenticare che alcune offerte sono acquistabili soltanto quando si attiva un nuovo numero, mentre altre sono dedicate a coloro che vogliono effettuare la portabilità (cambiare operatore conservando il vecchio numero di cellulare). Più rare, ma comunque presenti sono le offerte dedicate ai clienti attuali di un operatore. Da sottolineare infine, che ultimamente sono molto di moda le promozioni di cambio operatore, come ad esempio passa a Vodafone da Tim.

La migliore offerta di telefonia mobile esiste davvero?

Assolutamente no! Esistono promozioni e pacchetti perfetti per le esigenze di alcuni e inutili per quelle di altri. Facciamo qualche esempio per fare maggiore chiarezza.

Una ragazza molto giovane, che utilizza molto YouTube, Instagram e TikTok ha sicuramente bisogno di una grande quantità di giga internet al mese. Questa stessa ragazza, però, non utilizza quasi mai le chiamate e i messaggi perché preferisce comunicare tramite Whatsapp e Telegram. In questo caso si potrebbe addirittura pensare di scartare un’offerta All Inclusive, orientandosi su una conveniente offerta solo Giga (tanti) con traffico limitato (gratuito) quando si oltrepassa il limite di dati. In tal modo sarà comunque possibile connettersi al web e inviare messaggi via Whatsapp, Instagram e Telegram.

Prendiamo adesso il caso di un uomo di mezz’età, che utilizza internet soltanto durante i viaggi in autobus e dove non è presente il Wi-Fi, ma effettua molte chiamate e invia diversi sms ogni giorno per lavoro. Per lui sarà inutile attivare un’offerta solo Giga. Quest’uomo, infatti, avrà sicuramente bisogno di un’offerta All Inclusive con minuti e messaggi illimitati, preferibilmente verso tutti.

E per quanto riguarda il prezzo? Questo dipende molto dall’offerta e dalla quantità di giga internet presenti. Se si vuole risparmiare qualcosina, però, si possono abbandonare i vecchi classici (Vodafone, TIM e Wind-Tre su tutti) e puntare sui nuovi operatori virtuali di rete mobile (Iliad, ho. mobile, Kena mobile) che hanno meno costi e possono offrire promozioni a prezzi molto convenienti.