Appoggia la mano sull'elettrodomestico senza messa a terra, prende la scossa dalla lavatrice e diventa balbuziente: condannata la padrona di casa

Arriva a sentenza il curioso caso di un uomo che prende la scossa dalla lavatrice e diventa balbuziente, sentenza con cui è stata condannata la padrona di casa. Il tribunale infatti ha riconosciuto le ragioni di un 54enne di Rimini che pagò per un impianto elettrico difettoso.

I fatti risalgono al 4 marzo del 2016, quando l’uomo, che risiedeva in affitto con la moglie in un appartamento di San Giovanni in Marignano, prese una fortissima scossa elettrica dopo aver toccato la lavatrice.

Prende la scossa e diventa balbuziente

Dalle successive rilevazioni successive a quel drammatico incidente domestico sarebbe emerso che l’impianto non aveva la messa a terra e che i Vigili del fuoco erano già dovuti intervenire per tre volte a causa dello stesso problema al medesimo impianto.

L’uomo venne soccorso e si riprese ma, dopo un iniziale mutismo, aveva iniziato si a parlare, ma balbettando.

La perizia sul nesso causa-effetto

Una perizia medica disposta in dibattimento ha accertato il nesso eziologico, di causa-effetto cioè, fra incidente e balbuzie, e a proprietaria dell’immobile è stata condannata in sede penale per lesioni colpose. La donna dovrà risarcire il suo inquilino con 500 euro di multa e versare una provvisionale di 2mila euro, fatte salve le statuizioni economiche in sede civile.