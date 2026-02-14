presta svela i retroscena della rottura con bonolis e accusa sonia bruganelli

Lucio Presta ricostruisce nel libro «L’uragano» i passaggi che avrebbero portato alla fine del rapporto personale e professionale con Paolo Bonolis. La ricostruzione mette al centro tensioni che, secondo l’autore, non sarebbero originate solo da questioni lavorative. Presta attribuisce la causa principale a dinamiche private che avrebbero coinvolto l’allora moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.

Il racconto contiene accuse precise e riferimenti a conversazioni che, a detta dell’autore, spiegano l’interruzione definitiva della collaborazione. Tra denunce, smentite e registrazioni, il libro prova a mettere ordine in una vicenda che ha diviso opinioni e operatori del settore.

Le radici della frattura: motivazioni professionali e personali

Proseguendo la ricostruzione, secondo la versione presentata dall’agente la svolta sarebbe nata da una scelta strategica. Presta avrebbe consigliato a Bonolis di valutare un ritorno alla Rai, ipotesi in grado di modificare gli equilibri produttivi attorno all’ex coppia. Decisioni editoriali e opportunità di palinsesto si sarebbero quindi intrecciate con interessi personali. Mantenere Bonolis a Mediaset, sempre secondo la ricostruzione, avrebbe favorito la possibilità per Bruganelli di proseguire nell’attività di produzione e di aspirare a ruoli come opinionista in reality show di grande visibilità.

Un conflitto tra lavoro e relazioni

In questa fase la disputa non sarebbe stata soltanto contrattuale. La scelta di rete sarebbe divenuta uno snodo che ha toccato la sfera privata dei protagonisti. La tensione è aumentata quando, a quanto riferito da Presta, sono emerse affermazioni che oltrepassano la dimensione professionale e investono la reputazione personale.

Secondo la ricostruzione contenuta nel libro, la questione ha avuto ripercussioni sul rapporto professionale e sulla percezione pubblica dei protagonisti.

Le accuse più gravi: la presunta confessione di Bruganelli e la reazione di Presta

La vicenda ruota attorno alla presunta dichiarazione attribuita a Sonia Bruganelli nel racconto raccolto nel libro. Secondo la ricostruzione, Bruganelli avrebbe detto a Paolo Bonolis di aver avuto una relazione anche con Lucio Presta. Presta nega categoricamente il fatto e definisce la dichiarazione una menzogna.

La negazione non si è limitata a una smentita verbale. Secondo il testo, il manager avrebbe reagito con durezza, ritenendo la presunta accusa lesiva del proprio ruolo professionale. La questione, si legge, ha avuto ripercussioni sul rapporto professionale tra i protagonisti e sulla loro percezione pubblica.

Contenuti e modalità della controffensiva

Nel libro Presta sostiene di aver fornito a Bonolis un elenco di presunti legami sentimentali attribuiti a Bruganelli. L’elenco includerebbe nomi noti nei settori dello spettacolo, del giornalismo e della medicina, presentati come parte di una rete nota in un ambiente ristretto.

Secondo la narrazione, l’intento di quella ricostruzione sarebbe stato dimostrare una continuità di comportamenti. La dinamica descritta ha sollevato dubbi sul confine tra vita privata e interesse pubblico, tema già al centro del dibattito mediatico. Resta da chiarire, nei prossimi sviluppi, se siano disponibili elementi documentali che confermino le affermazioni riportate nel libro.

Resta da chiarire, nei prossimi sviluppi, se siano disponibili elementi documentali che confermino le affermazioni riportate nel libro. Presta riferisce che la lista sarebbe stata comunicata anche a persone vicine a Bruganelli, contribuendo ad ampliare la frattura tra il manager e il conduttore. Nel manoscritto il manager dichiara inoltre di possedere una registrazione dell’incontro in cui avrebbe confrontato Bonolis con tali affermazioni, proponendola come prova della sua ricostruzione.

Le conseguenze: distacco definitivo e giudizi personali

Da quel momento la relazione tra Presta e Bonolis avrebbe imboccato un percorso di progressivo allontanamento. L’ex agente riferisce che inizialmente il presentatore avrebbe mantenuto contatti in forma discreta. Successivamente la frequentazione si sarebbe diradata fino alla separazione totale dei rapporti.

Nonostante il dispiacere per la fine di un rapporto decennale, Presta esprime giudizi severi sul comportamento che attribuisce alla controparte. Le affermazioni del manager saranno soggette a verifica attraverso documenti e testimonianze che potrebbero chiarire responsabilità e dinamiche relazionali.

Presta esprime valutazioni personali nette nel libro, avvalendosi di metafore per descrivere lo stato d’animo attribuito a Bonolis. Usa l’sindrome di Stoccolma e parla di «prigionia» per sintetizzare un attaccamento emotivo intenso. Queste immagini servono a spiegare come motivazioni affettive possano avere influenzato scelte professionali.

Tra memoria e prova

Presta dichiara di poter corroborare le proprie affermazioni con elementi concreti. La registrazione dell’incontro chiarificatore con Bonolis è indicata come prova che confermerebbe la sua versione. Resta comunque la complessità delle relazioni umane coinvolte e l’impatto sulle carriere e sull’immagine pubblica dei protagonisti.

La narrazione offerta da Lucio Presta nel suo libro ricompone i pezzi di una separazione che è stata al tempo stesso professionale e personale. L’autore espone valutazioni e immagini finalizzate a chiarire le dinamiche interne. Permangono tuttavia elementi non risolti che sollevano dubbi tra gli osservatori. Il confronto tra le diverse versioni permane ed è il nucleo della discussione pubblica. La vicenda ha conseguenze sull’immagine e sulle carriere dei protagonisti e contribuisce a modellare il dibattito mediatico. Resta aperta la possibilità di ulteriori interventi editoriali o dichiarazioni pubbliche.