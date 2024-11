L’anticiclone che ha portato un’insolita mitezza climatica sull’Italia sta per cedere il passo a una corrente di aria polare proveniente dal Nord Europa, attesa già a partire da lunedì 11 novembre.

Previsioni meteo: freddo in arrivo nelle prossime settimane

La discesa delle temperature sarà accompagnata da condizioni meteorologiche severe, con piogge abbondanti e nevicate a bassa quota, specialmente sulle regioni settentrionali. Come riportato da Meteo.it, l’aria polare in arrivo dalla Scandinavia si scontrerà con le masse d’aria più calde presenti sul Mediterraneo, generando una zona di bassa pressione tra Norvegia e Svezia che invierà verso l’Italia flussi freddi e instabili, che potrebbero anticipare l’arrivo del maltempo.

Maltempo esteso su tutta la Penisola

Il vortice ciclonico potrebbe intensificarsi tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, con Sardegna e Mar Tirreno come prime aree investite da una fase di maltempo che si estenderà al Centro-Nord. Le previsioni di 3B Meteo anticipano una diminuzione delle temperature su tutta la Penisola, con cali di 8-10 gradi rispetto alla media stagionale. Al Nordovest, le massime toccheranno i 7 gradi, mentre a Roma e Firenze si prevedono circa 15 gradi. Il Sud vedrà un calo più moderato, con valori massimi intorno ai 20 gradi.

Nevicate anche a bassa quota

L’arrivo del freddo porterà le prime nevicate. In Piemonte e Liguria sono attesi fiocchi fino a 700 metri, mentre sull’Appennino centro-settentrionale potrebbero comparire a 1300-1400 metri. Nelle zone del Centro-Nord intense precipitazioni e venti forti potrebbero determinare nuovi pericoli legati al maltempo. Discorso analogo per il Sud e le Isole Maggiori. Un secondo ciclone, previsto per martedì 12 novembre, porterà infatti temporali intensi e raffiche di vento su Sicilia e Sardegna, con possibili allagamenti e difficoltà per i trasporti locali e la navigazione.