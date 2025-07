L'estate è già finita? Ecco le previsioni meteo aggiornate per il mese di agosto 2025.

L’estate è già finita? Il caldo torrido solo un ricordo? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo per il mese di agosto 2025.

Previsioni meteo, che agosto sarà?

Soprattutto al Nord si parla già di estate finita, in quanto questo mese di luglio 2025, ormai al termine, è stato caratterizzato dal tempo instabile, con tanti giorni di pioggia rispetto agli anni passati.

Anche il mese di agosto non inizierà nel migliore dei modi, con una forte perturbazione in arrivo già nel weekend del 2 e 3. Anche il Centro sarà colpito da maltempo all’inizio del mese. E poi? Secondo le previsioni meteo, già a partire dal 7/8 agosto dovrebbe tornare il bel tempo un pò su tutta la Penisola, consentendo ai tanti italiani che andranno in vacanza di godersi il bel tempo. E le temperature? Tornerà il caldo torrido?

Previsioni meteo: gli aggiornamenti sulle temperature di agosto

Come abbiamo appena visto, agosto inizierà all’insegna del tempo instabile, soprattutto al Centro e al Nord. Poi, le cose andranno meglio. E le temperature? Le piogge e i temporali porteranno anche a un calo delle temperature, che consentiranno di godersi il mese a temperature gradevoli. Infatti, al momento non sono previste nuove ondate di caldo estremo.