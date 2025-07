Sull’Italia torna il maltempo, per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio 2025, è allerta temporali e grandine su diverse regioni italiane. Ecco quali.

Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia

L’Italia sta tornando nella morsa del maltempo. Una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale porterà infatti un progressivo peggioramento delle condizioni metereologiche su gran parte della Penisola, a partire dal Nord per poi arrivare fino al Sud.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla su diverse regioni, ecco quali sono.

Temporali e grandinate in arrivo, allerta meteo attiva: le zone più a rischio

Come detto l’Italia sta per essere travolta da una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su diverse regioni per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio 2025. Ecco quali: Lombardia, Liguria, Campania e Puglia. In queste regioni c’è forte rischio di temporali violenti, locali grandinate e forti raffiche di vento. Piogge forti anche su Abruzzo, Molise, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. In queste giornate ci sarà anche un netto calo delle temperature, per qualche giorno si potrà quindi dire addio al caldo torrido che ci ha accompagnato durante l’inizio di questa estate 2025.