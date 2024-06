Previsioni meteo, in arrivo il super caldo africano

Sono gli ultimi giorni di maltempo sull’Italia: a partire dal weekend è previsto l’arrivo dell’Anticiclone con il super caldo africano. Prossima settimana attesi picchi di 38° C non solo al Sud ma anche al Centro.

Dalla prossima settimana arriva il super caldo africano: non si escludono picchi di 38° C anche al Centro. Dal weekend il sole dominerà l’Italia senza l’incubo dei nubifragi e della grandine: potrebbe esserci qualche acquazzone di calore sulle Alpi. Sarà una seconda fase torrida del 2024 che potrebbe risultare più intensa di quella che si sta chiudendo in questi giorni su alcune parti del Paese e che durerà almeno fino al 20 giugno.

Ultimi giorni di maltempo

Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it, conferma in passaggio di altri due fronti temporaleschi principali, uno al Nord e uno al Centro-Nord. Ci saranno, quindi, altri acquazzoni diffusi, prima di una fase più stabile e soleggiata ovunque. Da venerdì il tempo sarà in prevalenza buono da Nord a Sud, salvo modesti addensamenti nella prima parte di giornata sul settore adriatico.

