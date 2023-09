Previsioni meteo per la settimana: torna il maltempo

L’anticiclone Bacco, responsabile dell’incremento delle temperature estive in Italia negli ultimi giorni, subirà un progressivo indebolimento nel corso della prossima settimana, portando il ritorno di condizioni meteorologiche avverse con temporali in alcune parti della penisola. Già oggi, lunedì 4 settembre, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa sull’intero territorio italiano.

In base alle previsioni fornite dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per la giornata odierna, al Nord del Paese ci attendiamo un cielo parzialmente coperto, con nubi più dense che si concentreranno principalmente sulle aree alpine e prealpine. È possibile che si verifichino isolati rovesci sulle montagne lombarde. Nel Centro del Paese, invece, si prevedono annuvolamenti, soprattutto sull’Abruzzo, con piogge localizzate e occasionali rovesci. Secondo il meteo La copertura si estenderà anche nelle vicinanze delle zone appenniniche e nella parte nord-orientale della Sicilia, con precipitazioni leggere e isolati rovesci. Nel resto del Sud Italia, invece, ci attendiamo un clima più stabile.

Previsioni meteo per la settimana: le zone interessate

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 5 settembre, al Nord si prevede un’ampia copertura nuvolosa stratiforme che coinvolgerà le regioni occidentali, la Lombardia, l’Emilia e gran parte di Trentino-Alto Adige e Veneto, con piogge leggere e qualche isolato rovescio previsto soprattutto in prossimità delle Alpi e delle Prealpi. Sulla dorsale appenninica, in particolare sul versante orientale, ci saranno nubi consistenti con qualche rovescio e isolati temporali previsti soprattutto vicino ai rilievi abruzzesi. Al Sud, le condizioni meteorologiche si deterioreranno, con piogge e temporali associati sulla Calabria, la Sicilia orientale e settentrionale. In alcune zone, in particolare sulle coste ioniche calabresi e nella parte nord-orientale dell’isola, i temporali potrebbero essere occasionalmente intensi.