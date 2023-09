Torna il caldo in Italia: come sarà il meteo la prossima settimana? Tutti i dettagli sull’arrivo del ciclone africano Bacco.

Stando alle previsioni meteo aggiornate, in Italia torna il caldo torrido con l’anticiclone africano Bacco: quale sarà il clima per la prossima settimana?

Meteo, torna il caldo in Italia: arriva l’anticiclone Bacco

Dopo alcuni giorni trascorsi in balia del maltempo e all’insegna di un lieve calo delle temperatura, l’anticiclone Bacco ha raggiunto l’Italia ed è pronto a riportare il caldo torrido sulla Penisola. Stando alle attuali previsioni meteo, tuttavia, l’ondata di caldo non sarà forte come le precedenti. L’anticiclone, infatti, non colpirà in pieno l’Italia ma si soffermerà soprattutto sulle Isole Balneari, sulla Francia e, infine, sulla Germania.

In considerazione delle informazioni diffuse da 3BMeteo, con l’anticiclone in fase di rinforzo sul Mediterraneo centroccidentale e in espansione verso l’Italia dalle latitudini afro-mediterranee, causerà un aumento delle temperature senza gli eccessi di calore che hanno contraddistinto le giornate di metà agosto. le massime supereranno di rado i 30°C con picchi locali di circa 34°C nella giornata di domenica 3 settembre soprattutto nelle isole maggiori e nel Sud peninsulare.

Le previsioni per la prossima settimana

I primi giorni di settembre non si connoteranno per la presenza di pioggia ma non si escludono alcuni annuvolamenti temporanei.

In particolare, nella giornata di lunedì 4 settembre, l’anticiclone Bacco porterà al Nord Italia un cielo prevalentemente sereno o, comunque, poco nuvoloso. Al Centro, sarà prevalente ovunque il bel tempo con massime che raggiungeranno anche i 32°C mentre, al Sud, l’anticiclone viene contrastato da aria fredda. La giornata sarà, quindi, ventosa e meno calda con molte nubi e piogge soprattutto sulla Calabria.

Martedì 5 settembre, invece, al Nord i venti deboli orientali porteranno molte nuvole al nord-ovest ma il cielo sarà più sereno in altre aree. Le temperature saranno in calo durante il giorno. Al Centro, soffieranno deboli venti orientali e, di conseguenza, il sole sarà prevalente anche se le temperature massime diminuiranno. Infine, al Sud, soffieranno venti forti da nordest che potrebbero causare violenti temporali su Calabria e Sicilia. Altrove, il clima rimarrà più soleggiato.