Sarà un weekend all’insegna del sole e del bel tempo. Le previsioni, però, parlano di un Primo Maggio con possibili temporali.

Previsioni meteo, torna il bel tempo nel weekend: possibili temporali il Primo Maggio

Dopo qualche giorno di bel tempo dopo il 25 aprile, in Italia il meteo sembra volersi mantenere primaverile ancora per qualche giorno, almeno fino alla fine del weekend. Le previsioni per il Primo Maggio, invece, sono un po’ incerte. Potrebbe essere una giornata caratterizzata da instabilità, con probabili rovesci e temporali su gran parte della penisola. Dal 26 aprile l’anticiclone è entrato in fase di rimonta e si sta estendendo verso l’Italia e il Mediterraneo, aprendo una fase di stabilità durante il weekend. Una certa variabilità, in modo particolare tra venerdì e sabato, potrebbe riguardare l’arco alpino, esposto ad infiltrazioni umide occidentali e potrebbero esserci dei locali disturbi sull’Appennino nelle prime ore di sabato.

Previsioni instabili per il Primo Maggio

Con il passare delle ore, nella giornata di sabato 29 aprile, si avvertiranno i primi segnali di un possibile cambiamento ed entro la serata potrebbero esserci i primi temporali, soprattutto a Nord Ovest. A causa di fonti fredde, parte della penisola rischia di essere sotto la pioggia durante la festa del Primo Maggio. In particolare la zona del Centro Nord rischia di trovarsi in una zona di convergenza in cui interagiscono masse d’aria di origine diversa. Potrebbe verificarsi un accumulo di calore nei bassi strati dell’atmosfera e l’aumento del rischio di nubifragi e grandinate. Maggiore rischio sulle zone del Nord, in modo particolare Triveneto ed Emilia Romagna. Il sole nella giornata del Primo Maggio sarà sul versante tirrenico e su Sardegna e Sicilia.