Nella giornata di ieri Elly Schlein e Stefano Bonaccini si sono giocati le loro ultime cartucce per la campagna elettorale delle primarie del PD, in corso quest’oggi, domenica 26 febbraio, a partire dalle 8 di questa mattina.

In particolare, la deputata, salita sul palco del mercato di Porta Palazzo di Torino, si è concessa a proposito qualche ultima piccola frecciatina al collega, impegnato dall’altra parte dell’Italia con il suo comizio conclusivo prima in Calabria e poi in Emilia. Di fronte al suo pubblico di potenziali elettori, Schlein ha dichiarato:

Bonaccini è diverso da me, è il vecchio modello. Un Pd già visto. Serve più coraggio: diritti sociali e civili vanno tenuti assieme.

Schlein, che ha dalla sua parte l’appoggio dell’ex segretario Pier Luigi Bersani, ha poi ricevuto una pronta risposta dal suo sfidante, che nel suo comizio bolognese ha dichiarato:

Saranno gli elettori a decidere se rappresento un vecchio modello. Spero che per tutti l’avversario sia la destra, non qualcuno tra di noi.

Il tema del femminismo

Centrale per la campagna della candidata dem è senza ombra di dubbio il tema dell’importanza di una leadership femminile, in un contesto politico ancora profondamente prerogativa degli uomini. A Bologna, dunque, Schlein ha dichiarato: