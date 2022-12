Primary packaging per il settore farmaceutico: al Pack Expo 2022 Steriline ha presentato Robotic 3D Control and Picking Solution

Steriline, azienda comasca specializzata nella produzione di linee complete per il trattamento asettico di prodotti iniettabili, e fornitore su scala globale per il primary packaging farmaceutico, ha partecipato al Pack Expo International 2022 di Chicago

Steriline, azienda comasca specializzata nella produzione di linee complete per il trattamento asettico di prodotti iniettabili, e fornitore su scala globale per il primary packaging farmaceutico, ha partecipato al Pack Expo International 2022 di Chicago, la fiera di settore incentrata su tecnologie e innovazioni nel campo della lavorazione e del confezionamento per oltre 40 settori industriali.

Per l’occasione Steriline ha presentato la sua nuova soluzione di controllo e prelievo robotizzato 3D (3D CPS), macchinario che implementa contestualmente dispositivi robotici e di visione, nel quadro di un sistema sviluppato in collaborazione con ISS – Innovative Security Solutions, spin-off del Politecnico di Milano, eccellenza italiana nel mondo tra le Università tecniche.

Il Robotic 3D Control and Picking Solution di Steriline è un componente meccatronico dotato di un sistema di visione in grado di rilevare oggetti all’interno di un’area circoscritta, adattando poi le proprie funzionalità in virtù delle rilevazioni. Gli elementi che lo caratterizzano tecnologicamente sono il braccio robotico, il picker e il sistema IR per la visione stereoscopica, associati al software funzionale alla programmazione delle traiettorie. 3D CPS è in grado di interpretare i dati provenienti dai sensori basandosi su di un repository di istruzioni.

Il braccio robotico movimenta il picker in un’area di lavoro le cui dimensioni possono variare a seconda delle necessità. Gli algoritmi sottostanti generano quindi le traiettorie che consentono al picker, posto all’estremità del braccio, di raggiungere il contenitore, prelevarlo e movimentarlo verso la destinazione finale del processo. Tali traiettorie vengono generate basandosi sull’elaborazione delle informazioni ricevute dal sistema di visione 3D, che utilizza una tecnica di misurazione basata sulla visione stereoscopica: una sorgente IR emette un pattern di luce infrarossa visibile ai sensori, ma non all’occhio umano. La tecnologia, in sostanza, rileva la dispersione della luce, acquisendo un profilo virtuale della scena. Il sistema di conseguenza genera autonomamente traiettorie sicure per movimenti semplici e lineari, evitando qualsiasi contatto con l’ambiente circostante.

L’idea di sviluppare la Robotic 3D Control and Picking Solution è nata dal pensiero innovativo di Federico Fumagalli, Chief Commercial Officer di Steriline, il cui obiettivo principale è stato quello di lavorare all’introduzione della robotica per evitare qualsiasi rischio di contaminazione nel settore del primary packaging farmaceutico. Fumagalli tiene a sottolineare che: “Nell’industria farmaceutica limitare il rilascio di particelle durante i processi più sensibili fa la differenza, perché riduce il rischio di contaminazione. Per questo abbiamo cercato diverse soluzioni su come rimuovere le cause principali dell’incremento di dispersione di particelle durante i processi di chiusura dei contenitori, quindi abbiamo scelto di sostituire l’implementazione standard con apparecchiature robotizzate, potenziate da un sistema di visione”.

Alessandro Caprioli di ISS – Innovative Security Solutions, evidenzia inoltre che: “La robotica semplifica anche i cambi di formato: la flessibilità è sicuramente un valore aggiunto delle soluzioni robotiche. Con soluzioni standard il processo produttivo e le relative parti meccaniche devono essere riconfigurati per gestire o movimentare contenitori differenti, mentre con un’applicazione robotica, in genere, è sufficiente adattare le istruzioni tramite il software di gestione”.