Principe William furioso: "Harry e Meghan chiamano la moglie Kate e non Cathe...

Principe William furioso: "Harry e Meghan chiamano la moglie Kate e non Cathe...

Alcune fonti hanno rivelato che il principe William sarebbe furioso con Harry e Meghan per il nome che usano per chiamare sua moglie.

Secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, il principe William sarebbe furioso con Harry e Meghan perché chiamano sua moglie Kate invece di Catherine.

Principe William furioso con Harry e Meghan: “Chiamano la moglie Kate e non Catherine”

Tra William e Kate e Harry e Meghan i rapporti sono ormai rovinati. Secondo quanto riportato da fonti vicine a Buckingham Palace, i quattro non si parlerebbero più direttamente da due anni. Il principe William sarebbe furioso con loro perché continuano a chiamare la moglie Kate e non Catherine, che è il suo nome di battesimo.

Kate Middleton da tempo preferisce essere chiamata Catherine e non più con il soprannome con cui tutti la conoscono e con cui la chiama la stampa straniera. La principessa preferisce il suo nome intero da quando ha sposato il principe William. Nonostante questo, Harry e Meghan continuerebbero a chiamarla Kate.

William contro Harry e Meghan per il nome di Kate: “Una cosa che gli fa venire i nervi”

“Il fatto che Harry e Meghan non usino il nome Catherine è stato notato a Palazzo e William si offende quando le persone chiamano la moglie ‘Kate’, perché non rispetterebbero il suo volere” ha dichiarato una fonte al Sunday Times, sottolineando che si tratta di una richiesta molto semplice. “È certo che può apparire come una questione banale ma chi conosce William sa che è una cosa che gli fa venire i nervi” ha specificato la fonte.

“Nessuno dice che è un problema grosso ma chiamare deliberatamente qualcuno con un nome che non gli piace è semplicemente maleducato. Se Harry e Meghan fossero seri nel voler risolvere il loro problema con i reali, un buon primo passo sarebbe quello di correggere il tiro sul nome di Catherine” ha aggiunto un amico del principe William e di Kate Middleton.