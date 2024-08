Ennesimo dipendente dice addio al principe Harry e alla moglie Meghan Markle. Stiamo parlando di Josh Kettler che, dopo aver trascorso appena 3 mesi al loro fianco, ha fatto le valige. Il motivo? Qualche gola profonda sostiene che “è impossibile lavorare per loro”.

Harry e Meghan, Josh Kettler si licenzia dopo 3 mesi

Da quando Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito, in California, si sono ritrovati a cambiare ben 17 dipendenti. Adesso, gli addii sono arrivati a 18, con le dimissioni di Josh Kettler dopo soli 3 mesi di servizio. L’uomo, che negli ultimi tempi era considerato l’ombra dei Sussex, aveva organizzato per loro anche il “finto royal tour in Nigeria”.

Perché Josh Kettler ha abbandonato Harry e Meghan?

Stando alle dichiarazioni ufficiali, Josh Kettler, che vive a Santa Barbara, quindi vicino alla casa di Montecito dei duchi, era stato “assunto in prova“. Le dimissioni dopo soli tre mesi sono state decise dal dipendente insieme ad Harry e Meghan perché “non era quella la soluzione giusta“. Accanto a questa versione, però, ce n’è un’altra molto più intrigante, legata alle esigenze eccessive dei Sussex.

L’indiscrezione sull’addio di Josh Kettler

Secondo il biografo reale Tom Quinn, Josh Kettler ha mollato Harry e Meghan dopo 3 mesi perché “lavorare coi Sussex è impossibile, sono incontentabili“. A rafforzare la sua versione, le rivelazioni di un ex dipendente dei Sussex che, raggiunto dal Daily Mail, ha ammesso: