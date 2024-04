Una nuova udienza è attesa per oggi, 4 aprile, per quanto riguarda il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. In aula sono attesi i quattro medici che hanno svolto l’autopsia sul corpo della ragazza e che saranno interrogati sia dall’accusa che dalla difesa.

Continua il processo a Impagnatiello: oggi in aula i medici che hanno svolto l’autopsia

Quella che si terrà oggi sarà un’udienza particolarmente dura, questo è un pensiero condiviso da tutte le parti in causa. Sia la difesa che l’accusa dovranno interrogare i quattro medici che si sono occupati di effettuare l’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano e, per questo motivo, in aula verranno mostrate le immagini del cadavere della ragazza.

Proprio per non urtare la sensibilità dei parenti, a questa udienza non prenderanno parte i familiari di Giulia e l’incontro si terrà a porte chiuse. Anche se non saranno presenti, i genitori della ragazza si sono già fatti sentire, il padre ha infatti scritto sui social che nulla le restituirà la figlia e non desidera altro che avere giustizia per quanto avvenuto.

Le parole della difesa

La tensione sembra essere condivisa anche dalla difesa. Stando a quanto dichiarato da Giulia Gerardini, l’avvocato di Alessandro Impagnatiello, le immagini che verranno mostrate durante l’udienza sono già state visionate e ha commentato che sono particolarmente dure. Ha anche aggiunto che, proprio in ragione della crudezza di questi scatti, in aula ci saranno anche uno psicologo e uno psichiatra.