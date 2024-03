È attualmente in corso il processo contro Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. In aula a Milano parla la madre della donna.

Le parole della mamma di Giulia Tramontano

Loredana Femiano, mamma di Giulia, è distrutta quando parla al processo. “Non stiamo bene. Io e mio marito abbiamo delle difficoltà. Vedere i bambini mi mette un’angoscia immane. Non dormiamo, non usciamo più.

Io non ho più una vita, ho perso una figlia e un nipote, ma anche i miei figli hanno perso una madre. Io non sono più una mamma.”

I dolori allo stomaco

Ripercorre Loredana Femiano gli ultimi giorni della figlia. “Si lamentava sempre del bruciore di stomaco”. Secondo l’accusa infatti per mesi Impagnatiello avrebbe tentato di avvelenare la compagna, somministrandole del veleno per topi a sua insaputa. Spiega la madre: “In una mia conversazione con lui addirittura mi mandava una foto di Giulia che dorme, per tranquillizzarmi, e mi fa: “guarda, le ho fatto anche la tisana”. Perché lei continuava ad avere questo malessere.” Conclude: “Quando il 28 maggio è scomparsa lui non stava certo come me, io ero disperata. In lui non ho visto nessuna disperazione.”