Negli Stati Uniti si apre un processo destinato a far discutere: l’ex presidente del Venezuela Maduro è chiamato a rispondere davanti a un tribunale federale di Manhattan. A presiedere le udienze sarà un giudice di grande esperienza, mentre sullo sfondo si intrecciano gravi accuse.

Maduro e l’incriminazione negli Stati Uniti: quattro pesanti capi di accusa

Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono trattenuti al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, un carcere federale noto per aver ospitato criminali di alto profilo come El Chapo. I due dovranno rispondere a quattro pesanti capi di accusa, tra cui cospirazione per narcoterrorismo, importazione di cocaina e possesso di armi automatiche e ordigni esplosivi, come reso noto dalla Procuratrice generale Pam Bondi.

L’incriminazione, formalizzata in un documento di 25 pagine, descrive Maduro come capo del “Cartello dei soli”, un’organizzazione che avrebbe sfruttato le risorse statali, comprese forze militari e servizi diplomatici, per introdurre enormi quantità di droga negli Stati Uniti.

L’elicottero che trasportava Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores è atterrato su un eliporto nelle vicinanze del tribunale dove l’ex presidente venezuelano dovrà rispondere delle accuse di traffico di droga. Scortato dagli agenti della DEA, Maduro ha incontrato difficoltà a salire sul veicolo blindato che lo condurrà in aula, arrivando a richiedere l’assistenza del personale di sicurezza. La sua prima udienza è fissata per oggi, lunedì 5 gennaio, alle 12:00 ora locale, le 18:00 in Italia.

Processo Maduro, i quattro gravi capi d’accusa ed il retroscena sul giudice

Sarà il giudice Alvin Hellerstein, 92 anni, ebreo ultraortodosso, a dirigere il processo federale di Manhattan contro l’ex presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Magistrato di lungo corso, Hellerstein è considerato “uno dei volti più noti della magistratura federale” grazie a decenni di esperienza, tra cui 25 anni trascorsi negli uffici del procuratore di Manhattan.

Nato a New York nel 1933, ha completato gli studi in giurisprudenza alla Columbia University e ha servito nell’Avvocatura Generale dell’esercito statunitense prima di entrare in ambito privato. Nel 1998, la nomina alla magistratura federale da parte del presidente Bill Clinton ha segnato l’inizio di una lunga serie di incarichi di rilievo: Hellerstein ha presieduto cause finanziarie complesse, procedimenti legati al terrorismo e importanti azioni civili, inclusi casi legati agli attentati dell’11 settembre.

Lo scorso maggio, ad esempio, è stato tra i giudici che hanno dichiarato illegittimo il tentativo dell’amministrazione Trump di sfruttare l’Alien Enemies Act del 1798 per deportare immigrati venezuelani senza giusto processo.