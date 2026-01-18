Profezie del Divino Otelma: Cosa Riserva il Futuro per il Governo Meloni?

Negli ultimi anni, il Divino Otelma ha attirato l’attenzione non solo per le sue capacità divinatorie, ma anche per le sue apparizioni in vari programmi televisivi. Da Buona Domenica a Domenica Live, le sue profezie hanno suscitato grande interesse tra il pubblico. Recentemente, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, nella quale ha condiviso le sue previsioni riguardo al governo di Giorgia Meloni.

Secondo il taumaturgo, Meloni riuscirà a completare la legislatura senza subire ripercussioni significative. “Non vi è alcuno in grado di riportarla alla sua posizione iniziale,” ha dichiarato con sicurezza. Tuttavia, ha evitato di anticipare chi potrebbe vincere le prossime elezioni, ritenendo prematuro fare previsioni al riguardo.

Critica a Cristiano Malgioglio

Durante l’intervista, il Divino Otelma ha menzionato un episodio legato a Cristiano Malgioglio, con il quale ha condiviso una vacanza a Cuba. Tuttavia, il tono non è stato affatto elogiativo: “Malgioglio ha avuto il privilegio di accompagnarci, ma resta pur sempre Malgioglio,” ha commentato, esprimendo una certa disapprovazione nei suoi confronti. La percezione del taumaturgo nei confronti di Malgioglio è chiara: “Dal nostro punto di vista, poco più di nulla.”

Un passato di conflitti

Il rapporto tra Malgioglio e il Divino Otelma non è certo nuovo. Nel 2016, durante un episodio di Grand Hotel Chiambretti, Otelma aveva fatto delle previsioni su chi potesse vincere L’Isola dei Famosi, ma Malgioglio lo aveva interrotto, affermando di non aver compreso le sue parole, scatenando l’ira del taumaturgo. “Che lei non capisse nulla era scontato,” aveva risposto Otelma, esprimendo il suo disprezzo per il collega.

La controversia con Roberta Bruzzone

Un altro scontro memorabile del Divino Otelma è avvenuto con la criminologa Roberta Bruzzone, durante un episodio di Non è L’Arena nel 2019. Qui, Otelma ha definito la Bruzzone un’“ex barista fallita”, scatenando una reazione furiosa da parte della criminologa. “Chi la conosce? Lei ha un serpente al collo e un turbante in testa,” ha affermato, mettendo in dubbio la sua credibilità.

La risposta di Bruzzone

In risposta alle affermazioni del taumaturgo, Roberta Bruzzone ha rivendicato con determinazione la sua laurea in psicologia, sottolineando che, a differenza delle sue sette presunte lauree, le sue erano tutte documentate. “Ci rivedremo nelle opportune sedi,” ha dichiarato, promettendo di prendere provvedimenti legali contro Otelma.

Ambizioni nel mondo dello spettacolo

Il Divino Otelma non si è limitato a fare previsioni sul governo e sui personaggi dello spettacolo, ma ha anche espresso le sue ambizioni personali. Nella stessa intervista, ha affermato di essere un conduttore migliore di Pippo Baudo per il Festival di Sanremo. “Siamo certi che sapremmo condurre il festival meglio di certi volti già visti,” ha rivendicato, lasciando aperta la porta per una possibile partecipazione futura.

Con il Festival di Sanremo del 2027 ancora in fase di pianificazione, la Rai potrebbe considerare il Divino Otelma come una delle opzioni. La sua personalità unica e le sue affermazioni audaci lo rendono un candidato interessante per un evento così prestigioso.

Il Divino Otelma continua a catturare l’attenzione con le sue profezie e le sue interazioni con il mondo dello spettacolo. Che si tratti di previsioni politiche o di schermaglie con colleghi, il taumaturgo rimane una figura di spicco nel panorama mediatico italiano.