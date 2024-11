Rai 1 domina la serata

La programmazione televisiva del venerdì ha visto Rai 1 emergere come leader indiscusso, grazie al successo di The Voice Kids, che ha attirato ben 3.394.000 spettatori, corrispondenti a uno share del 21.3%. Questo risultato dimostra come i format di intrattenimento per famiglie continuino a riscuotere un grande consenso tra il pubblico. La rete pubblica ha saputo capitalizzare su un programma che unisce talenti emergenti e intrattenimento, confermando la sua posizione di forza nel panorama televisivo italiano.

Mediaset in difficoltà

Al contrario, Mediaset ha registrato ascolti inferiori, con Il Patriarca su Canale 5 che ha totalizzato 2.125.000 spettatori e uno share del 12.9%. Questo dato evidenzia una certa difficoltà nel mantenere l’attenzione del pubblico, soprattutto in un contesto competitivo come quello attuale. Anche il resto della programmazione di Mediaset ha faticato, con il film Predator su Rete 4 che ha raggiunto solo l’1.4% di share, un risultato decisamente deludente.

Il confronto tra i canali

La serata ha visto anche performance altalenanti tra i vari canali. Rai 2 ha chiuso con un misero 3.7% di share con Mia, mentre La7 ha ottenuto un 6.5% con Propaganda Live. In questo contesto, Affari Tuoi di Stefano De Martino ha brillato, conquistando 5.183.000 spettatori e uno share del 25.7%, dimostrando come i game show continuino a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Performance del preserale

Nel preserale, L’Eredità ha ottenuto la medaglia d’oro con un 24.2% di share, raccogliendo 4.084.000 spettatori. Questo successo è stato seguito da La Ruota della Fortuna di Jerry Scotti, che ha raggiunto il 21.8%. Tuttavia, i programmi meno performanti, come Blob e Nuovi Eroi, hanno faticato a superare il 6% di share, evidenziando una certa saturazione in questo segmento di programmazione.

La mattina e il pomeriggio di Mediaset

La mattina ha visto Mediaset recuperare terreno, con Mattino Cinque News che ha raggiunto il 21.9% di share. Tuttavia, Mattino 4 su Rete 4 ha deluso, con solo 166.000 spettatori e un 3.1% di share. Nel pomeriggio, Uomini & Donne ha confermato il suo appeal, raccogliendo 2.370.000 spettatori e un 23.5% di share, mentre Pomeriggio Cinque ha mostrato una certa instabilità, oscillando tra il 14.7% e l’11.9% di share.