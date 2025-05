Il 16 maggio, tutto si è fermato. O quasi. Un blackout informatico ha mandato in tilt i servizi dell’Agenzia delle Entrate proprio nel giorno in cui scadevano decine di adempimenti fiscali. E ora, si chiede la proroga.

Proroga adempimenti 16 maggio, il CNDCEC scrive all’Agenzia

È stata definita una situazione d’urgenza. Il Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) ha scritto direttamente al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, chiedendo che venga concessa una proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio.

Il motivo? Un disservizio non da poco: dalle 10:30 di quella mattina, il sistema telematico dell’Agenzia ha iniziato a dare problemi. Deleghe F24 bloccate, area riservata inaccessibile, precompilate irraggiungibili.

Il tutto proprio nel giorno in cui scadevano numerose scadenze fiscali. E i professionisti, ovviamente, sono andati nel panico. Il riferimento normativo è l’articolo 1 del decreto-legge 498 del 1961, che prevede, in casi eccezionali, la proroga automatica dei termini fino a dieci giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che attesta il malfunzionamento. Il presidente De Nuccio, nella lettera, ha chiesto un rapido riscontro. Un ringraziamento formale, certo. Ma anche una pressione implicita. Il tempo, qui, è davvero tutto.

Sogei conferma i problemi. Attesa per il provvedimento ufficiale

La conferma è arrivata poco dopo, proprio da Sogei. La società informatica del MEF ha ammesso: il 16 maggio il sito dell’Agenzia delle Entrate non ha funzionato regolarmente. L’area riservata ha subito rallentamenti e crash, in particolare per chi cercava di accedere alle dichiarazioni precompilate, disponibili dal giorno prima.

Il blocco, secondo il comunicato ufficiale, è stato causato da un traffico anomalo e imprevisto. Non solo. La Sogei ha anche anticipato che l’Agenzia provvederà a emanare un provvedimento formale che attesti l’irregolare funzionamento e definisca il perimetro della proroga degli adempimenti del 16 maggio. Ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Per ora, solo attesa. E molta, molta incertezza.