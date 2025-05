Proteste a Reggio Calabria contro il ponte sullo Stretto

Un centinaio di manifestanti in piazza Italia

Oggi, in piazza Italia a Reggio Calabria, un centinaio di manifestanti si è radunato davanti alla Prefettura per esprimere il proprio dissenso nei confronti del progetto del ponte sullo Stretto. La manifestazione coincide con la visita del vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali.

Questo incontro segna l’inizio di un tour anti-mafia in preparazione dei lavori per l’opera, ma i cittadini presenti non intendono rimanere in silenzio.

Le ragioni della protesta

I manifestanti, provenienti da diverse associazioni, movimenti, sindacati e partiti politici, si oppongono fermamente alla realizzazione del ponte, definendolo “devastante per il territorio”. Secondo loro, il progetto ha già ricevuto un parere negativo in merito alla valutazione di impatto ambientale, un aspetto che solleva preoccupazioni significative riguardo alla sostenibilità dell’opera. Le voci di protesta si sono unite in un coro di dissenso, sottolineando l’importanza di preservare l’ambiente e il patrimonio naturale della regione.

Un messaggio chiaro ai politici

Durante la manifestazione, i rappresentanti del Comitato per il Si ai 5 Referendum della Cgil hanno dichiarato: “Non siamo disponibili a partecipare a passerelle, finte riunioni o ad ascoltare dichiarazioni vuote dal chiaro sapore propagandistico”. Questo messaggio evidenzia la frustrazione dei cittadini nei confronti di un dialogo che percepiscono come superficiale e privo di reale ascolto delle loro preoccupazioni. La manifestazione si è svolta in modo vivace ma pacifico, sotto l’attenta sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza dell’evento.