Il maltempo ha colpito la provincia di Lecce nella giornata di martedì 13 giugno 2023. Ad Alessano sono caduti 49mm di pioggia, a Lequile 43mm, a Giurdignano 34mm, a Veglie 23mm, nel capoluogo e in alcuni comuni limitrofi 9mm.

Le strade sono diventati dei fiumi e sono stati visti dei funnel cloud

In pochi minuti, le strade di Lequile sono diventati dei veri e propri fiumi, in particolare nella zona industriale. Molte auto sono rimaste in panne, e anche i pendolari a bordo di un pullman della Stp-Sita hanno avuto diversi disagi a causa dell’acqua entrata nel mezzo, che ha costretto qualcuno ad aprire l’ombrello. Il bus era partito da Lecce in direzione Taurisano.

In diversi comuni, come Galatina, Cisternino Agro di Martina Franca e Melpignano, sono stati avvistati dei funnel cloud, ovvero dei tentativi di tornado in cui il cono in formazione non raggiunge il suolo.

La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per tutta la Puglia

La Protezione civile della Puglia ha comunicato l’allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali in tutta la regione. L’avviso, valido dalle ore 8 di mercoledì 14 giugno, ha durata di 16 ore e prevede “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

