Una donna è stata trovata morta nel letto della sua abitazione in via Consolini a Roma: poco dopo il marito si suicida, non si esclude la volontà di una fine condivisa

Giallo nella Capitale. Una donna di sessantaquattro anni è stata trovata morta nella mattina di oggi, martedì 13 giugno, nel letto della sua abitazione in via Consolini. Poco dopo, nel parcheggio del centro commerciale I Granai, si è tolto la vita anche suo marito (due anni più grande di lei) all’interno della sua vettura.

Non si esclude una fine condivisa

La donna si chiama Simonetta Lidulli. Constatato il suo decesso, le autorità si sono subito messe sulle tracce del marito ma sono arrivate tardi. Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia Eur che seguono le indagini sul caso, non è da escludere per ora che la coppia di coniugi avesse premeditato una fine condivisa e, per questo, attuata a distanza di poco tempo. Sono in corso i rilievi da parte della Scientifica nell’appartamento di via Consolini.

I post di addio sui social

Prima di togliersi la vita, l’uomo ha postato sui social un lungo messaggio di addio. Come lui, anche sul profilo social della donna compare un messaggio analogo. Se le evidenze sembrano confermare la pista della scelta condivisa, è necessario attendere l’esito dei rilievi per escludere, tra le altre cose, che stia stato l’uomo a uccidere la donna prima di suicidarsi e che possa quindi esserci stato un tentativo di depistaggio da parte sua.