Puglia, studentessa di 18 anni ritrovata impiccata nel brindisino

Mariia Buhaiova, studentessa di 18 anni dell’Ucraina, era scomparsa dallo scorso venerdì. La ragazza stava facendo uno stage in un villaggio turistico, nell’ambito di un progetto europeo con l’Università di Bratislava.

Il villaggio, il Meditur, si trova lungo il litorale di Carovigno, tra Pennagrossa e Specchiolla. La 18enne è stata ritrovata morta impiccata proprio nei pressi del villaggio turistico.

Come abbiamo visto, Mariia Buhaiova, 18 anni, è stata ritrovata morta impiccata nel Brindisino. Le indagini sono in corso, nella propria stanza, la ragazza aveva lasciato sia il passaporto che il cellulare, e aveva inoltre fatto un bonifico al fratello prima di sparire lo scorso venerdì. Sono stati i responsabili della struttura a fare la denuncia di scomparsa, oggi il tragico ritrovamento. Il suo stage si sarebbe dovuto concludere domenica scorsa, il 6 luglio. Mariia è stata descritta come una ragazza molto tranquilla e interessata all’esperienza che stava vivendo nel nostro Paese. Le indagini intanto proseguono per capire i motivi del gestro estremo.