Pupo boicottato in Lituania perché amico della Russia: la reazione di Enzo Ghinazzi non si fa attendere.

Pupo è stato boicottato dalla Lituania perché “amico della Russia”. Il cantante non si potrà esibire nel Paese perché, lo scorso 15 marzo, ha accettato di salire sul palco di Mosca con lo show Gli amici di Pupo. La reazione di Enzo Ghinazzi non si è fatta attendere.

Pupo boicottato in Lituania per l’amicizia con la Russia

Niente concerto in Lituania per Pupo. Lo Stato ha annullato la sua esibizione prevista per il prossimo 26 aprile a Vilnius perché amico della Russia. A far infuriare i lituani, che in massa hanno boicottato la sua presenza sul territorio, è stato lo show Gli amici di Pupo, andato in scena a Mosca lo scorso 15 marzo.

La reazione di Pupo allo stop della Lituania

Pupo, raggiunto dall’agenzia russa Tass, ha replicato così all’annullamento del suo concerto in Lituania:

“Qualche settimana fa ho ricevuto una telefonata dall’organizzatore del mio spettacolo in Lituania che avrebbe dovuto svolgersi il 26 aprile. Mi ha detto che stava ricevendo pressioni molto forti da politici e giornalisti, avevano saputo che avrei fatto il mio spettacolo ‘Pupo e gli amici’ al Cremlino il 15 marzo. Mi hanno fatto capire che se avessi cantato al Cremlino non avrei potuto cantare in Lituania. Io posso prendere ordini dagli amici lituani e seguire le loro indicazioni? Con tutto il rispetto, non ho mai preso ordini da nessuno e ho sempre fatto quello che ho ritenuto giusto e opportuno”.

Pupo non si pente: in Russia non gli hanno mai imposto nulla

Pupo non ha ceduto alle pressioni della Lituania e si è esibito in Russia. Adesso, però, il concerto a Vilnius non si farà e lui non è più ben accetto nel Paese. Enzo Ghinazzi ha dichiarato: