Pupo ha trascorso molto tempo dedicandosi al gioco d’azzardo. Ne ha parlato lui stesso, svelando di aver perso alte somme di denaro.

Pupo svela un segreto: “Persi 130 milioni di lire in tre secondi”

Pupo ha parlato di se stesso e del tempo che nel corso della sua vita ha dedicato al gioco d’azzardo. Il cantante ha raccontato di aver fatto la prima scommessa alla giovanissima età di sei anni, per vincere un gelato. Crescendo ha sviluppato una forte passione per le carte e il gioco del poker. Poi ha parlato della perdita di ben 130 milioni di lire in soli tre secondi, nel 1983, a Saint Vincent. “Non ho mai calcolato quanto ho perso. Ma solo di cene per gli amici ho speso 3 milioni di euro” ha poi precisato.

Pupo e il prestito di Gianni Morandi

Pupo ha poi raccontato di aver giocato a poker per 8 ore e mezzo di fila con Gianni Morandi, su un volo da Roma a New York. “Mi prestò 200 milioni di lire, glieli ho restituiti” ha dichiarato. “Non sai quanti ne ho dati io, che non ho più rivisto” ha aggiunto, specificando di non aver mai dato un assegno scoperto a un amico ma di essere stato scorretto nei confronti di Gianni Morandi in un’altra occasione. “Gli avevo venduto una casa, due giorni dopo trovai un tizio che mi offriva il doppio e l’ho data a lui” ha raccontato.