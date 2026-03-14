Attacco di Putin su Kiev: missili e droni devastano scuole, abitazioni e infrastrutture, aumentando il pericolo per civili e sicurezza in Europa.

L’attacco lanciato da Putin su Kiev rappresenta un’escalation significativa nella guerra in Ucraina, con raid missilistici e droni che hanno colpito abitazioni, scuole e infrastrutture critiche, causando vittime e feriti.

Crescente minaccia russa e rafforzamento della difesa europea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che la Russia potrebbe sfruttare la guerra in Medio Oriente per intensificare la distruzione sul suolo europeo, con particolare attenzione all’Ucraina. “La Russia cercherà di sfruttare la guerra in Medioriente per causare distruzioni ancora maggiori qui in Europa, in Ucraina”, ha scritto su X, evidenziando la necessità di comprendere con precisione il livello di minaccia e di prepararsi con sistemi difensivi efficaci. In quest’ottica, Zelensky ha richiamato l’urgenza di aumentare la produzione di missili antiaerei in Europa, soprattutto quelli in grado di contrastare minacce balistiche, e di dotarsi di tutti gli strumenti necessari a proteggere le vite dei civili.

Il presidente ha inoltre ringraziato la Francia per il sostegno offerto all’Ucraina, dopo un incontro con Emmanuel Macron: “Manteniamo un coordinamento sostanziale sulle questioni relative alla nostra protezione in Ucraina e alla nostra difesa. Dedichiamo grande attenzione alla produzione congiunta nel settore della difesa”. Zelensky ha concluso sottolineando che la Russia non deve nutrire illusioni e che “deve porre fine a questa guerra”.

Putin non si ferma, maxi attacco con missili e droni contro Kiev: strage con morti e feriti

La regione di Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con missili e droni che ha causato almeno quattro morti e quindici feriti, tra cui alcune persone in condizioni critiche. Le autorità locali hanno riferito che i raid hanno danneggiato case private, edifici residenziali multipiano, scuole, asili, magazzini, uffici postali, serre e strutture industriali nei distretti di Brovary, Vyshgorod, Obukhiv e Bucha. Nel distretto di Brovary, le bombe hanno colpito anche un dormitorio e un ufficio postale, mentre nel distretto di Obukhiv sono state danneggiate due scuole, un asilo e tre abitazioni private. Gli attacchi hanno interessato anche infrastrutture critiche come la centrale termoelettrica di Trypilska e una sottostazione a 750 kV a Nalyvaykivka.

Secondo le forze ucraine, sono stati lanciati oltre 400 ordigni, tra cui missili Iskander-M e Kalibr e decine di droni, molti dei quali sono stati intercettati dalla difesa aerea. Zelensky ha confermato che “il principale obiettivo dei russi era l’infrastruttura energetica della regione di Kiev”, aggiungendo che sono stati colpiti anche edifici civili e attività commerciali. Soccorritori, medici e servizi municipali sono al lavoro per fornire assistenza medica e supporto psicologico, mentre le autorità locali allestiscono centri di coordinamento per garantire aiuti rapidi alla popolazione.