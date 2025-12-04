Putin riconosciuto colpevole dell'avvelenamento di Dawn Sturgess nel Regno Unito

Il governo britannico ha recentemente adottato una posizione ferma nei confronti della Russia. Un’inchiesta ha individuato il presidente Vladimir Putin come moralmente responsabile per la morte di Dawn Sturgess, avvenuta nel 2018 a seguito di un attacco con Novichok. Questo episodio ha nuovamente incrinato le già tese relazioni tra il Regno Unito e Mosca, evidenziando la gravità della minaccia rappresentata da azioni ostili sul suolo britannico.

Il contesto dell’attacco

La tragica morte di Dawn Sturgess, madre di tre figli, è avvenuta a causa dell’esposizione a un agente nervino letale. La donna ha spruzzato su di sé il contenuto di una bottiglia che credeva fosse un profumo, ignara del fatto che fosse contaminata con Novichok. Questo episodio rientra in un tentativo di omicidio ben più ampio, rivolto a Sergei Skripal, un ex spia russa, e a sua figlia, avvenuto a Salisbury, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Dettagli sull’inchiesta

Il rapporto dell’inchiesta, presieduta dal giudice Anthony Hughes, ha concluso che l’operazione di avvelenamento doveva essere stata autorizzata dai vertici del governo russo, inclusa la figura di Vladimir Putin. Secondo il documento, l’attacco non solo ha dimostrato una notevole determinazione da parte della Russia, ma rappresentava anche una chiara manifestazione di potere sul palcoscenico internazionale. La commissione ha sottolineato che la morte di Sturgess è stata considerata un risultato prevedibile di un’azione così avventata.

Reazioni e sanzioni

In risposta ai risultati dell’inchiesta, il governo britannico ha convocato l’ambasciatore russo a Londra, imponendo sanzioni all’intera agenzia di intelligence russa, il GRU, ritenuta responsabile dell’attacco. Il Primo Ministro, Keir Starmer, ha affermato che la responsabilità morale per la morte di Dawn ricade su Putin, evidenziando la gravità delle azioni ostili russe sul territorio britannico.

Le parole della famiglia Sturgess

I familiari di Dawn Sturgess hanno espresso delusione per la mancanza di risposte adeguate dall’inchiesta, che ha lasciato aperte domande cruciali riguardo alla prevenzione dell’attacco. Stan Sturgess, padre di Dawn, ha sottolineato l’urgenza di riflessione e cambiamento per evitare che eventi simili possano ripetersi in futuro. Inoltre, la mancanza di raccomandazioni nel rapporto ha sollevato preoccupazioni sulla gestione del caso da parte delle autorità britanniche.

Le implicazioni per le relazioni internazionali

Le relazioni tra Regno Unito e Russia si caratterizzano per tensioni crescenti, in particolare a causa della guerra in Ucraina e delle ripetute aggressioni russe. L’azione del governo britannico di sanzionare il GRU e di convocare l’ambasciatore russo rappresenta l’ultimo di una serie di eventi che hanno condotto a un deterioramento delle relazioni diplomatiche. La comunità internazionale monitora attentamente la situazione, consapevole delle ricadute che tali tensioni possono avere sulla sicurezza globale.

L’inchiesta sulla morte di Dawn Sturgess ha messo in luce non solo le responsabilità individuali, ma anche le dinamiche più ampie delle relazioni tra il Regno Unito e la Russia. La questione rimane aperta e la ricerca di giustizia, così come la prevenzione di futuri attacchi, costituisce una priorità per le autorità britanniche.