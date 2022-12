Putin visita il ponte ricostruito in Crimea. E intanto i missili russi continuano a colpire l’Ucraina

Putin visita il ponte ricostruito in Crimea. E intanto i missili russi contin...

Putin visita il ponte ricostruito in Crimea. E intanto i missili russi contin...

Putin visita il ponte ricostruito in Crimea. E intanto i missili russi contin...

Mentre l’Ucraina tenta di contrastare i raid missilistici degli avversari, Putin fa visita al ponte ricostruito in Crimea dopo l’attentato di ottobre.

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto visita al ponte che collega la Crimea alla Russia, ricostruito dopo l’attentato dello scorso ottobre.

Nel frattempo, i missili di Mosca continuano a flagellare l’Ucraina.

I missili russi continuano a colpire l’Ucraina

Il ministero dell’Interno di Mosca, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti, ha riferito che un razzo russo è caduto in territorio moldavo, in corrispondenza del confine con l’Ucraina. Le autorità di frontiera della Moldavia hanno confermato di aver recuperato il razzo in prossimità di Briceni, nella parte meridionale dello Stato. Il missile rappresenta solo uno dei tanti ordigni lanciati dal Cremlino contro il Paese guidato da Volodymyr Zelensky nella giornata di lunedì 5 dicembre.

Per tutto il giorno, infatti, si sono protratti attacchi missilistici russi, in parte neutrailizzati da razzi della contraerea di Kiev.

A seguito dei raid, molte città ucraine sono rimaste senza corrente elettrica né acqua, come ha dichiarato anche il capo dell’amministrazione militare di Kryvyy Rih. Il governatore della regione ucraina di Kiev, Oleksiy Kuleba, invece, ha affermato che alcune delle infrastrutture presenti sul territorio sono state danneggiate dai missili degli invasori e ha sottolineato che il 40% dell’area è senza elettricità.

Il presidente Zelensky, intanto, ha annunciato che la difesa antiaerea ucraina è riuscita ad abbattere “la maggior parte” dei missili lanciati da Mosca. Si tratterebbe di circa 60 dei 70 razzi esplosi dalla Russia, secondo il comando dell’aeronautica ucraina.

Putin visita il ponte ricostruito in Crimea

Mentre l’Ucraina è alle prese con un severo bombardamento, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto visita al ponte che collega la Crimea con il territorio della Federazione.

Il ponte era stato duramente danneggiato durante un attacco avvenuto lo scorso 8 ottobre, quando un camion bomba è esploso uccidendo anche quattro persone.

Durante la visita, il leader del Cremlino ha attraversato la struttura oramai riparata e ha parlato con alcuni degli operai che hanno lavorato al progetto. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Tass. Come dimostra anche il video trasmesso dalla tv Rossiya-24, Putin ha guidato personalmente l’auto con la quale ha percorso il ponte.

Lungo il tragitto, è stato affiancato dal vice primo ministro Marat Khusnullin.

Nel video tramesso da Rossiya-24, inoltre, si sente il presidente russo affermare: “Stiamo percorrendo il ponte sul lato destro. Il lato sinistro, come ho capito, è a posto, ma ha bisogno di essere completato. Ha sofferto più o meno gli stessi danni, è necessario portarlo in condizioni ottimali”.