Qatargate, il giudice dice no e Panzeri e Kaili restano in carcere

Le difese si preparano a presentare una istanza di appello per una nuova udienza sul tema ma il giudice dice no e Panzeri e Kaili restano in carcere