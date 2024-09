Qual è la situazione attuale tra i Beabaldi? Beatrice illustra la condizione corrente.

Dopo il Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno iniziato un'amicizia che è sembrata evolversi in un fidanzamento, così come affermato da Deianira Marzano. Tuttavia, l'amicizia sembra essersi conclusa quando Beatrice ha smesso di seguire Giuseppe su Instagram. Nonostante una fan base che sostiene il contrario, Beatrice ha dichiarato che i problemi affrontati durante il Grande Fratello sono riemersi fuori, risultando incompatibili con i suoi impegni, dunque la loro amicizia, nota come Beabaldi, è terminata.

Dopo la conclusione del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno iniziato a coltivare la loro particolare amicizia lontano dai riflettori, prima in maniera riservata e poi apertamente. Il loro rapporto, soprannominato Beabaldi, è proseguito fino a luglio, periodo durante il quale Deianira Marzano era certa del loro fidanzamento. “Stanno andando molto bene e si vedono regolarmente. Non finisce qui, sono ufficialmente fidanzati, hanno passato due giorni a Milazzo per un evento, e hanno pernottato in hotel”, ha affermato. Tuttavia, quel fidanzamento sembrerebbe essersi concluso rapidamente, dal momento che Beatrice ha cessato di seguirlo su Instagram poco dopo. “Non ho smesso di seguirlo” – ha dichiarato Beatrice, giustificandosi dopo essere stata scoperta – “A volte metti un like o smetti di seguire involontariamente, che fastidio!”

Dopo due mesi da questi episodi, come stanno ora le cose tra i Beabaldi? Beatrice Luzzi, nelle pagine del magazine settimanale Chi, oltre a prendere in giro Cesara Buonamici, ha anche fatto riferimento a Giuseppe Garibaldi. “Giuseppe Garibaldi è stato un punto di riferimento sia durante il periodo nel Grande Fratello sia al di fuori dell’ambiente televisivo. Tuttavia, i problemi affrontati nella casa del Grande Fratello sono riemersi fuori, risultando incompatibili con i miei impegni”, ha spiegato. In conclusione, i Beabaldi sono finiti, nonostante la fan base sostenga il contrario.