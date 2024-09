Quanti sono i milionari in Italia? Analisi della ricchezza finanziaria nel Paese

Quanti sono i milionari in Italia? Essi in realtà vanno a coprire meno dell'1% della popolazione totale.

Quanti sono i milionari in Italia? Bella domanda! Nel 2023, la ricchezza finanziaria italiana rappresenta l’11,4% del totale dell’Europa occidentale, con un incremento annuale del 4,4% dal 2018 al 2023, per un valore complessivo di 6.200 miliardi di dollari. Questi dati emergono dal ventiquattresimo Global Wealth Report di BCG (Boston Consulting Group). Secondo le previsioni dello studio, la ricchezza finanziaria in Italia è destinata a crescere con un tasso annuale del 3,8%, raggiungendo 7.400 miliardi di dollari entro il 2028.

Quanti sono i milionari in Italia dunque?

Secondo l’analisi BCG l’Italia vanta al momento 457 mila italiani milionari, ossia persone che detengono almeno un milione di dollari in ricchezza finanziaria, corrispondenti a neanche l’1% della popolazione del Paese.

La ricchezza in mano ai clienti affluent e mass

Secondo i dati, nel 2023 i milionari detengono il 47% del patrimonio finanziario complessivo. Tuttavia, una parte significativa della ricchezza, pari al 53%, è in mano ai clienti affluent e mass, ovvero quegli individui la cui ricchezza raggiunge il milione di dollari.

Previsioni per il futuro

Nei prossimi cinque anni, i diversi segmenti della ricchezza finanziaria seguiranno tendenze differenti, secondo l’analisi della società di consulenza strategica. Il numero dei milionari con patrimoni compresi tra 1 e 100 milioni di dollari (Lower- e Upper-High Net-Worth) e degli affluent rimarrà stabile.

Incremento dell’1%

Al contrario, si prevede un incremento dell’1% nel numero di individui con patrimoni superiori ai 100 milioni di dollari (Ultra-High Net Worth), mentre il numero di clienti di fascia media è destinato a diminuire del 3%.