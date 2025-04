Un evento che celebra il made in Italy

Portofino, uno dei borghi più affascinanti della Liguria, si prepara ad accogliere la terza edizione di “Palato fino in Portofino”, un evento che unisce tradizione e innovazione nel panorama enogastronomico italiano. Organizzato dalla società RobiJoy, il festival non solo celebra le eccellenze culinarie del nostro Paese, ma devolve anche il ricavato in beneficenza, dimostrando come la gastronomia possa essere un veicolo di solidarietà.

Un mix di sapori e tradizioni

Durante il weekend, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare specialità culinarie provenienti da diverse regioni italiane. Tra i protagonisti ci sono i produttori di prosciutto crudo di Parma, il Parmigiano Reggiano, e la celebre mortadella, che con il suo peso di un quintale, rappresenta un simbolo della tradizione gastronomica emiliana. Non mancheranno anche l’aceto balsamico di Modena e il pesto di Genova Pra, ingredienti che raccontano storie di passione e artigianalità.

Chef stellati e cocktail innovativi

Due chef stellati saranno presenti per preparare ricette direttamente sul palco, offrendo ai partecipanti un’esperienza culinaria unica. Tra le novità di quest’edizione, spicca un cocktail speciale a base di gin, creato utilizzando esclusivamente prodotti locali, che promette di deliziare i palati più esigenti. Inoltre, il festival offrirà piatti tipici come le trofie al pesto, il prosciutto emiliano stagionato e le prelibatezze della coppa di Piacenza, rendendo omaggio alla ricchezza della cucina italiana.

In un contesto così suggestivo come Portofino, il festival “Palato fino in Portofino” si propone di essere non solo un evento gastronomico, ma anche un momento di incontro e condivisione, dove la cultura culinaria italiana viene celebrata in tutte le sue forme. Con un made in Italy che continua a stupire e a conquistare il mondo, Portofino si conferma come la cornice ideale per un evento che promette di lasciare un segno indelebile nei cuori e nei palati di tutti i partecipanti.