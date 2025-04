Un viaggio rovinato da un errore burocratico

Un episodio sfortunato ha colpito una famiglia del Veneto, costretta a rinunciare a un viaggio all’estero a causa di un errore nella carta d’identità del figlio minore. Questo inconveniente ha portato a una serie di disagi, culminati nella necessità di richiedere un risarcimento per le spese sostenute. La giunta comunale ha approvato una delibera che prevede il rimborso di 422 euro, una somma inferiore rispetto ai 468 euro inizialmente richiesti dalla famiglia.

La delibera comunale e il risarcimento

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, il Settore Servizi Demografici del Comune ha accolto la richiesta di rimborso dopo aver verificato l’errata emissione della carta d’identità. L’assessore ai Servizi Demografici, Francesca Benciolini, ha spiegato che l’errore ha impedito al minore e ai familiari di imbarcarsi per il volo programmato, costringendoli a rimanere in aeroporto e a perdere i biglietti aerei. Fortunatamente, il problema è stato risolto rapidamente, e la famiglia ha potuto ripartire il giorno successivo.

Un esempio di collaborazione tra cittadini e istituzioni

Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La famiglia ha mostrato un atteggiamento collaborativo durante le trattative per il rimborso, facilitando così la risoluzione della questione. L’assessore Benciolini ha sottolineato come la comunicazione aperta e la disponibilità a trovare un accordo abbiano contribuito a risolvere la situazione in tempi brevi. Questo caso rappresenta un esempio di come, anche in situazioni di disagio, sia possibile arrivare a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.