I Vip italiani più ricchi: chi sono e quanto guadagnano

Sono diversi in Italia i VIP che possono essere annoverati tra la schiera dei "paperoni", scopriamoli.

Sono sulla bocca di tutti e li vediamo in tv, sui social o ancora balliamo ascoltando le canzoni, ma sappiamo quanto guadagnano veramente i vip del nostro panorama italiano? Scopriamolo in questa lista dove elencheremo alcuni nomi particolarmente significativi.

Vip italiani più ricchi: alcune cifre

Questa lista non poteva che iniziare con una delle coppie più note dello spettacolo ossia i Ferragnez. Chiara Ferragni, una delle imprenditrici digitali più di successo in Italia pare guadagni circa 80mila euro, pubblicando un solo post. A ciò vanno aggiunti gli introiti derivanti dalle sue numerose linee che portano il suo marchio, da quella dolciaria passando per i prodotti di lusso. Il marito e rapper potrebbe invece ricavare circa 30mila euro da ogni post.

Anche nel suo caso bisognerà naturalmente tenere conto della sua ormai decennale artistica.

Il mondo della televisione: da Maria De Filippi a Paolo Bonolis

Passiamo ora in rassegna i personaggi del mondo della televisione e cominciamo da Maria De Filippi: pare che dai suoi numerosi programmi di successo possa guadagnare annualmente circa 10milioni di euro.

Cifra non dissimile anche per Gerry Scotti, mentre Paolo Bonolis potrebbe percepire ad ogni puntata di “Avanti un altro!” 40mila euro a puntata.

Il mondo della musica: da Laura Pausini a Baglioni

Non ultimo ci spostiamo nel mondo della musica a cominciare da Claudio Baglioni. Sulla scena artistica ormai da 50 anni, potrebbe avere patrimonio non molto distante ai 100 milioni di euro. Tra i cantanti più pagati d’Italia c’è anche Laura Pausini.

Stando a quanto è stato stilato da People With Money, l’artista potrebbe avere un guadagno che si aggira agli 82 milioni di euro.