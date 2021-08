Chi sono gli chef più ricchi del mondo: due donne e nessun italiano tra i primi 10

Gli chef sono ormai delle vere star e le loro ricette si trasformano in opere d'arte. Ma chi sono i più ricchi del mondo?

La cucina è una delle passioni ormai più diffuse tra gli italiani e non solo. Il prolungato lockdown ha contribuito ad alimentare la passione e molte persone, chiuse forzatamente tra le mura domestiche, si sono scoperte chef. Le invenzioni in cucina create da cuochi provetti hanno fatto il giro dei social e i programmi a tema sono da tempo una costante nel palinsesto italiano e internazionale.

Ma chi sono gli chef più ricchi del mondo?

I 10 chef più ricchi del mondo

Gli chef sono ormai delle vere star. Per i più appassionati di cucina si tratta di veri e propri idoli. I loro piatti sono vere opere d’arte, realizzati con passione, con minuziosa cura dei dettagli e una selezione attentissima degli ingredienti. Agli chef più famosi del mondo vengono affidati celebri programmi televisivi, ma sono in grado di rubare la scena persino agli attori di Hollywood.

Sul web e in televisione i programmi di cucina registrano record di spettatori. Sono seguitissimi anche i tutorial sulla rete, dove proliferano i canali YouTube dedicati alla cucina e i siti a tema, dove vengono proposti ricettari con i quali tutti possono sbizzarrirsi. Nei mesi di lockdown si è assistito a un vero boom di tutorial ai fornelli e guide con le più svariate ricette.

Per i cuochi di oggi non è più sufficiente essere eccellenti ai fornelli. Serve un tocco di classe anche nella preparazione dei piatti e non deve mancare uno spiccato spirito imprenditoriale. Sono queste le caratteristiche che possono garantire una fama internazionale, aprendo la strada al successo e allargando il portafoglio, tanto da fare invidia a vip e grandi magnati.

Gli chef più ricchi del mondo: la classifica

Nella classifica dei 10 chef più ricchi del mondo rientra uno dei volti più noti della televisione: Gordon Ramsay.

Non compaiono, invece, chef italiani, sorpassati da colleghi francesi, inglesi e americani. Le donne si fanno valere: due grandi chef rientrano nella top 10.

La classifica Money Inc e CelebrityNetWorth ha stilato la classifica top 10 2021 degli chef più ricchi del mondo.

Gli chef più ricchi del mondo: le posizioni