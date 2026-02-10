Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per gestire in modo consapevole le spese energetiche. Il prezzo, aggiornato quotidianamente, influenza direttamente l’importo della bolletta e consente di confrontare le offerte del mercato tutelato e libero, individuando le soluzioni più convenienti per ogni famiglia.

Prezzi del gas e impatto sulla bolletta

Conoscere il costo attuale di un metro cubo standard (Smc) di gas naturale è essenziale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese energetiche. “Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica“. Sapere quanto si paga per ogni Smc permette di stimare con precisione l’importo della bolletta e di identificare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato sia in quello libero.

Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima per il 10 Febbraio 2026 è pari a 0,388348 €/Smc, secondo ARERA, a cui si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte variabili in base alla zona geografica e ai consumi. Per i clienti che usufruiscono del servizio di tutela della vulnerabilità, questi valori sono aggiornati mensilmente; ad esempio, da Giugno a Ottobre 2025, la quota consumo è passata da 0,460601 €/Smc a 0,388348 €/Smc, mentre la quota fissa annua è rimasta costante a 57,43 €.

Mercato libero e strategie di risparmio

Nel mercato libero, invece, il prezzo del gas dipende dal fornitore e può essere fissato o indicizzato al PSV (Punto di Scambio Virtuale), il mercato all’ingrosso italiano. Le offerte possono includere vantaggi aggiuntivi, come sconti, bonus di benvenuto o servizi accessori. Un prezzo fisso garantisce stabilità per 12 o 24 mesi, mentre un prezzo indicizzato varia seguendo le fluttuazioni del PSV, che negli ultimi giorni ha oscillato tra 29,71 e 43,88 €/MWh, con una media di 38,16 €/MWh il 9 Febbraio 2026.

La bolletta, sia nel mercato tutelato sia in quello libero, comprende quattro componenti principali: materia prima, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte. In percentuale sono rispettivamente il 42,5%, 25,3%, 2,3% e 29,9%.

“Nel servizio di tutela ogni componente ha valori regolati da ARERA, mentre nel mercato libero solo trasporto, oneri e imposte sono regolati; la voce ‘materia gas’ è decisa dal fornitore“. Per una famiglia tipo, con consumo medio annuo, la spesa per la materia prima a prezzo tutelato può variare da circa 310 € per due persone a oltre 620 € per quattro persone, mentre nel mercato libero la cifra può cambiare sensibilmente in base all’offerta scelta e ai bonus applicati.