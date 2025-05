Macabra scoperta a Parma, nel quartiere Crocetta dove è stato trovato su un marciapiede quello che sembra proprio essere un feto. In corso le indagini da parte della Polizia.

Quartiere Crocetta, trovato feto sul marciapiede: Parma sotto shock

La città di Parma è sotto shock. Nel quartiere Crocetta, sul marciapiede di un piccolo parco è stato trovato quello che sembrerebbe essere un feto.

A notarlo una passante, che stava passeggiando questa mattina con il proprio cane in quella che è una delle zone più frequentate della città alla prime luci del giorno. La donna ha chiamato subito le autorità, che sono subito giunte sul posto.

Quartiere Crocetta, trovato feto sul marciapiede: indagini in corso

La Polizia scientifica ha subito effettuato tutti i rilievi del caso, mentre l’autorità giudiziaria ha aperto una indagine, al fine di capire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, il medico legale ha riferito che per il momento non si può stabilire se si tratti di un feto umano o animale. Il feto sarebbe molto piccolo, quasi come una moneta. Le indagini intanto sono in corso.