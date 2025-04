Una giovane vita spezzata troppo presto. Anna Bazzali, 17 anni, è morta in un tragico incidente in moto avvenuto sulla Strada Provinciale Pedemontana Est, alle porte di Traversetolo, in provincia di Parma. Studentessa e promessa del volley locale, stava raggiungendo l’allenamento quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

La notizia ha scosso la comunità e il mondo sportivo, che ora si stringono attorno alla famiglia per l’improvvisa perdita.

Parma, morta ragazza di 17 anni: fatale l’incidente in moto

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di lunedì 28 aprile lungo la Strada Provinciale Pedemontana Est, nei pressi di Mamiano, una frazione del comune di Traversetolo, in provincia di Parma.

Intorno alle 19.30, per cause ancora in fase di accertamento, una Yamaha 125 guidata da una ragazza e un’autovettura si sono scontrate violentemente nei pressi di un incrocio. Nell’impatto ha perso la vita Anna Bazzali, 17 anni, residente a Parma. La giovane era in sella alla sua moto quando si è consumata la tragedia: l’urto è stato talmente violento da non lasciarle scampo.

Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Polizia Locale, stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del tragico evento.

Chi era la giovane 17enne

Anna Bazzali aveva solo 17 anni. È deceduta lunedì 28 aprile in un drammatico incidente in moto avvenuto sulla Strada Provinciale Pedemontana Est, nei pressi di Mamiano, una frazione del comune di Traversetolo, in provincia di Parma. Erano da poco passate le 19 quando, alla guida della sua Yamaha 125, si è scontrata con un’auto: l’impatto è stato fatale.

Anna era considerata una giovane promessa della pallavolo. Militava nella formazione under 18 dell’Energy Volley Parma e proprio quella sera era attesa all’allenamento con la sua squadra. Non ci è mai arrivata. Aveva acquistato la moto circa un mese fa e ne andava fiera: era il suo piccolo sogno realizzato.

La società sportiva ha espresso il proprio cordoglio con una nota:

“Stretti al dolore della famiglia. Il suo vivo ricordo ci accompagnerà per sempre”.

Oltre allo sport, Anna nutriva una forte passione per l’arte, tanto da aver scelto di frequentare il Liceo artistico Toschi. Sul suo profilo Instagram, tra le foto e i ricordi, spiccano i riferimenti alla squadra e alle compagne, profondamente colpite dalla tragedia.