Un uomo ha perso la vita in un incidente con un camion in una cava di marmo a Massa Carrara, proprio nella Giornata della sicurezza sul lavoro.

Un tragico incidente ha scosso la comunità delle Alpi Apuane, dove un operaio di 59 anni ha perso la vita in una cava di marmo di Massa Carrara. La tragedia si è consumata proprio nella Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, richiamando l’attenzione su un tema che, purtroppo, continua a essere troppo spesso trascurato.

Carrara, incidente sul lavoro: perde la vita in una cava di marmo

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con certezza, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando un dumper quando il mezzo sarebbe precipitato per diversi metri, schiacciandolo e causandone la morte.

Subito è intervenuto il Soccorso Cave con medici e infermieri, mentre sul luogo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e gli esperti della sicurezza sul lavoro. Era stato allertato l’elisoccorso Pegaso, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno constatato che non c’era più nulla da fare per il 59enne.

Presenti anche la sindaca Serena Arrighi e rappresentanti sindacali locali. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Carrara, accaduta proprio nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata il 28 aprile.

“Il nuovo incidente mortale sul lavoro non è solo l’ennesima tragedia ma suona come una atroce beffa. Ci ricorda ancora una volta che la sicurezza sul lavoro deve essere riconosciuta da tutti come valore strategico e da tutelare”, ha dichiarato a La Nazione la segretaria generale della Filca-Cisl Toscana Simona Riccio.

Carrara, incidente sul lavoro: perde la vita in una cava di marmo. Chi era la vittima

Paolo Lambruschi, camionista con una lunga esperienza nel settore delle cave, lavorava per una cooperativa locale. Lascia la moglie e una figlia.

La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore sui social, dove Lambruschi era noto non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo passato da giocatore di basket nelle squadre locali.