Un sabato sera tragico ha scosso l’autostrada A11 Firenze-Mare, dove un incidente mortale si è verificato poco prima dell’uscita di Sesto Fiorentino, in direzione Firenze. Le autorità sono intervenute prontamente per cercare di comprendere la dinamica dello schianto, mentre la viabilità ha subito forti rallentamenti a causa dei lavori di recupero.

Drammatico schianto auto-moto in A11

Una tragedia ha colpito l’A11 ieri sera, sabato 26 aprile. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30, lungo il tratto autostradale che conduce a Firenze. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento, ma sembra che il motociclista abbia tamponato l’auto mentre entrambi i mezzi viaggiavano in direzione del capoluogo toscano.

Lo schianto si è verificato all’altezza dell’area di servizio, poco dopo lo svincolo di Firenze Nord, dove l’A1 si collega con l’A11. La gravità dell’incidente è stata evidente fin da subito, e sono intervenuti prontamente i soccorsi: il 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

Drammatico schianto auto-moto in A11: il gravissimo epilogo dell’incidente



I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per il giovane di 29 anni, che viaggiava in moto, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a seguito dell’impatto. L’altro coinvolto, un uomo di 30 anni, è stato invece trasportato in ospedale con un codice verde, per le sue condizioni non gravi.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico, con il tratto dell’A11 interessato dallo schianto chiuso per circa due ore, dalle 20:30 alle 22:30. Le lunghe code si sono estese in direzione Firenze, creando notevoli disagi agli automobilisti.