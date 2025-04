Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Torrice, un piccolo paese in provincia di Frosinone. Un anziano di 70 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un malore alla vista dell’incidente che ha coinvolto la nuora e le nipotine. Una vicenda che lascia senza parole, segnando un epilogo drammatico per un uomo che stava cercando di soccorrere i suoi cari.

Torrice, anziano colto da malore dopo aver assistito all’incidente dei familiari: epilogo tragico

Un tragico destino si è abbattuto su una famiglia di Torrice nella serata di ieri. Giuseppe Fiacco, settantenne ed ex consigliere comunale negli anni Ottanta, è morto dopo aver visto l’incidente che ha coinvolto sua nuora e le sue tre nipotine.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 20 in Via Tufillo, quando una Fiat 500, guidata da una donna di 43 anni, ha urtato una grata di scolo sollevata dalle forti piogge. Il veicolo si è ribaltato finendo nella cunetta.

I soccorsi sono giunti rapidamente e fortunatamente le tre ragazzine e la madre sono rimaste illese. Tuttavia, quando l’uomo è arrivato sul luogo dell’incidente e ha visto l’auto ribaltata e le nipotine soccorse in ambulanza, ha accusato un malore improvviso, che si è rivelato fatale. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Tragico destino a Torrice, anziano colto da malore dopo aver assistito all’incidente dei familiari: i funerali

Torrice è in lutto per la morte di Giuseppe Fiacco, che ieri sera è stato stroncato da un malore improvviso. L’uomo, che era ben conosciuto in paese, lascia un vuoto profondo nella sua famiglia, composta dalla moglie, dai figli, dalle nuore e dalle nipoti.

La comunità, sconvolta dalla sua tragica scomparsa, si stringe attorno ai suoi cari. I funerali di Giuseppe Fiacco si terranno domani alle 15:30 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Torrice, dove familiari e amici si riuniranno per dargli l’ultimo saluto.