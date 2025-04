Un tragico incidente ha scosso il centro di Sestola, dove una coppia di turisti di Sesto Fiorentino è stata investita da una Renault che ha perso il controllo. L’auto ha travolto i due, finendo la sua corsa contro la vetrina di una tabaccheria. Le condizioni dei feriti, un uomo e una donna, destano preoccupazione, e la dinamica dell’incidente è al centro delle indagini.

Auto travolge coppia di turisti in centro a Sestola

Poco dopo le 10 di questa mattina è avvenuto l’incidente all’incrocio tra Corso Libertà e Corso Umberto I, sotto la Torre di Sestola affollata di turisti.

Una Renault Captur, guidata da un uomo di 76 anni originario di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, stava percorrendo la strada quando, improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale del Frignano, ha perso il controllo del veicolo.

L’automobilista, mentre svoltava a sinistra per immettersi in Corso Libertà, ha finito per schiantarsi contro la vetrina della storica Tabaccheria Biolchini. Proprio in quel momento, una coppia di turisti di Sesto Fiorentino, di 74 e 71 anni, stava attraversando davanti al negozio ed è stata travolta dall’auto.

Auto travolge coppia di turisti in centro a Sestola: le condizioni dei feriti

L’allarme è scattato subito: in pochi minuti sono arrivati i volontari dell’AVAP di Sestola, che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 da Pavullo e dell’ambulanza di Fanano. La donna, pur restando cosciente, ha mostrato evidenti segni di traumi multipli, mentre il marito ha subito danni meno gravi, colpito lateralmente.

La 71enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, dove è stata ricoverata in Terapia Intensiva, con prognosi riservata. Il marito, invece, è stato trasportato in ambulanza, e gli esami hanno confermato che le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.

Il conducente della Renault, visibilmente sconvolto, è risultato illeso, ma incapace di spiegare come sia potuto accadere un incidente simile.

L’incidente, inspiegabile per tutti, è ancora sotto indagine da parte della Polizia Locale, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti.