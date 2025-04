Un pomeriggio di interrogazioni alla Camera

Oggi, la Camera dei Deputati ha ospitato un intenso question time, durante il quale quattro ministri hanno risposto a interrogazioni su temi di rilevanza nazionale. Tra i protagonisti, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha affrontato questioni cruciali riguardanti l’estrazione di gas e petrolio, nonché l’importazione di gas naturale liquefatto. La discussione si è incentrata anche sulla trattativa con gli Stati Uniti riguardante i dazi, un argomento che suscita grande interesse e preoccupazione tra gli operatori del settore.

Ricerca e attrattività del sistema universitario

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha risposto a interrogazioni che mirano a rendere il sistema della ricerca italiano più attrattivo per i ricercatori, sia italiani che stranieri. In particolare, si è parlato di misure per attrarre talenti dagli Stati Uniti e da altri Paesi, in seguito ai recenti provvedimenti dell’Amministrazione Trump. Inoltre, Bernini ha illustrato un piano di reclutamento straordinario per i ricercatori in tenure track e la stabilizzazione dei precari, un tema che tocca da vicino molti enti di ricerca italiani.

Infrastrutture e trasporti: le risposte di Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha affrontato interrogazioni relative all’efficienza dei servizi ferroviari e alla tutela dei diritti dei passeggeri. In particolare, si è discusso delle misure da adottare per garantire un adeguato servizio ferroviario durante l’estate, soprattutto per le località costiere della Liguria. Salvini ha anche risposto a interrogazioni riguardanti la necessità di calmierare i prezzi dei voli in vista delle festività e ha affrontato le criticità legate all’attività di salvamento bagnanti, un tema di grande attualità per le imprese balneari.

Regolamentazione dell’attività subacquea

Infine, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha risposto a interrogazioni riguardanti la regolamentazione dell’attività subacquea, con particolare attenzione ai profili di sicurezza. Questo tema è diventato sempre più rilevante, soprattutto alla luce degli obiettivi fissati dal Piano del mare, che mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine.