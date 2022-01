Quirinale, Salvini: lavoro per un presidente donna, in gamba

Roma, 28 gen. (askanews) – “Il centrodestra ha mantenuto la parola, e mi spiace che il centrosinistra non sia neanche entrato in aula. Ho avuto diversi incontri in giornata e conto che a breve, ci sto lavorando, ci sia un presidente donna in gamba”. Lo ha detto Matteo Salvini a proposito delle trattative in corso per il Quirinale. “Chi mette in discussione il governo non fa un bel servizio al Paese.

Giocare col governo un giorno sì e un giorno pure non fa un bel lavoro” ha aggiunto. “Lavoro perchè domani si chiuda, poi si torni a lavorare perchè il problema sono le bollette e il costo dell’energia”. Ha concluso Matteo Salvini nel punto stampa fuori dalla Camera.