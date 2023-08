Ha suscitato enorme clamore il caso della ragazza in bikini, ricoperta di cioccolato e esposta come fosse un dessert da servire al buffet. Ora che all’indignazione popolare non ci sono più aggettivi da spendere, arrivano prima le precisazioni sotto il commento di denuncia, e poi le scuse ufficiali dal profilo Linkedin dell’hotel in Sardegna.

Ragazza al cioccolato durante il buffet: la denuncia e la prima replica

“Papà che schifo, questo non è un Paese dove potersi realizzare”. È solo uno dei tanti commenti di sdegno di una turista per quanto accaduto in un resort in Sardegna. Una modella è stata ricoperta di cioccolato e esposta a bordo piscina, durante un buffet, come fosse un dessert da servire ai clienti. La trovata, disgustosa, ha reso indigesto il banchetto.

Il coro di indignazione si è sollevato grazie al racconto di un manager milanese, Federico Mazzieri, che a Ferragosto si trova lì, in vacanza, al Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci. L’uomo ha pubblicato la foto del buffet sul suo profilo Linkedin denunciando l’uso del “corpo femminile come oggetto” in questa catena di alberghi Voi Hotels del gruppo Alpitour.

“In hotel – ha denunciato Mazzieri – dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era la statua di cioccolato“.

A margine di uno dei tanti commenti su Linkedin sono arrivate le prime timide precisazioni “firmate” con il profilo virtuale Voi Hotels.

“Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management Voi hotels. Ci rammarichiamo profondamente per l’incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo. Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo”.

Diversi utenti hanno contestato questa modalità di formulare delle scuse. “Non ci hanno messo neppure la faccia. Il classico esempio di come la toppa può essere peggio del buco”.

Le scuse di Voi Hotels: “Grave episodio”

A questo punto la situazione è sfuggita di mano, il caso è diventato di dominio pubblico, perciò dal profilo di Voi Hotels è apparso un post diretto con scuse e precisazioni.

“Alcuni giorni fa, in un resort di nostra gestione in Sardegna, si è verificato un grave episodio di cui si sta molto discutendo in queste ore.

A proposito dell’accaduto e delle numerose domande che stiamo ricevendo, desideriamo ribadire alcuni importanti aspetti e integrare alcune considerazioni:

– Come Azienda, indipendentemente da chi è stato coinvolto direttamente nell’accaduto, sentiamo la responsabilità e intendiamo in questo momento fare fronte direttamente ai commenti e alle critiche che stiamo ricevendo, riconoscendo che si tratta di un avvenimento grave che non rappresenta in alcun modo VOIhotels e i suoi valori;

– Ci scusiamo nuovamente con tutti, perché il rispetto della persona è per noi prioritario e per non aver adeguatamente supervisionato in questa occasione;

– Ribadiamo il nostro impegno a perseguire i valori che dichiariamo e a diffonderli con maggiore vigore in ogni paese in cui operiamo, per scongiurare che situazioni simili si possano ancora verificare.

Consci che la piena comprensione, diffusione e messa in pratica dei nostri valori a tutti i livelli aziendali sia un percorso in continuo divenire, confermiamo il nostro impegno costante nel proseguire su questa strada”.