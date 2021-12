Ragazza in un Suv centrata da un camion: paura a Porto d’Ascoli dove nei pressi della Provinciale Salaria si è verificato il brutto incidente

Paura in centro a Porto d’Ascoli, dove una ragazza di 23 anni in un Suv è stata centrata da un camion mentre si immetteva in carreggiata da un ingresso privato: il grosso mezzo che era in transito ha preso in pieno la vettura con la donna a bordo e l’ha letteralmente fiondata addosso ad un albero.

L’incidente si è verificato, secondo quanto riportano i media locali, nei pressi di via Torino.

Centrata da un camion a bordo del Suv: spavento per una ragazza di 23 anni

La ricostruzione del sinistro è stata mutuata dal racconto dei protagonisti ed ei testimoni, per poi essere verbalizzata dagli agenti della Polizia Locale intervenuti a razzo sul posto dopo il “botto”. Pare che la giovane, G.G., residente di Porto D’Ascoli, stesse uscendo dall’accesso privato in sua disponibilità con la sua Bmw.

Ragazza in un Suv centrata da un camion che viaggiava sulla Salaria e scaraventata contro un albero

In quel momento lungo il tratto di provinciale Salaria che interseca via Torino sopraggiungeva un camion che ha centrato in pieno la vettura. Lo sport utility è stato scaraventato addosso al fusto di un albero e la ragazza ha subito un violento trauma. Violento ma non foriero di danni seri, per fortuna.

Soccorritori al lavoro sulla ragazza in un Suv centrata da un camion: trasporto in ospedale in Codice Giallo

I soccorritori della Potes-118 giunti sul posto dopo l’allerta anche ad una pattuglia dei Carabinieri ed a quella operante della Polizia Locale di San Benedetto hanno trasportato la ragazza al Pronto soccorso di San Benedetto con triage codificato giallo.

Nel nosocomio la giovane è stata soccorsa e si è appurato che, a parte lo spavento e qualche trauma superficiale, non era in pericolo di vita.