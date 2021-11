Una ragazza di 23 anni è morta di infarto due mesi dopo la scomparsa del fratello avvenuta, per arresto cardiaco, pochi giorni dopo essersi vaccinato

A San Martino delle Scale, nel palermitano, è morta di infarto Vittoria Campo, una ragazza di soli 23 anni, scomparsa solo 2 mesi dopo il fratello.

Ragazza morta di infarto: chi era la vittima

Vittoria Campo, la ragazza deceduta a causa di un infarto, il giorno 1 novembre, a San Martino delle Scale, era molto conosciuta nel mondo sportivo palermitano.

La sua grande passione fin da piccola, è sempre stata il calcio. Per anni aveva militato nelle file del Ludos e l’anno scorso aveva giocato nella squadra femminile del Palermo. La giovane non aveva mai avuto particolari problemi di salute.

Ragazza morta di infarto: il malore

Vittoria si è improvvisamente sentita male ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Ingrassia. La sua situazione si è però purtroppo complicata e il suo cuore ha smesso di battere, due mesi esatti dopo la scomparsa del fratello.

Ragazza morta di infarto: la morte del fratello

Alessandro Campo, fratello di Vittoria, era infatti scomparso a settembre, in una dinamica simile a quella della sorella. Alessandro, 25 anni, si trovava a Favignana per un lavoro stagionale, quando fu trovato morto. Sul corpo fu disposta un’autopsia. Gli amici del ragazzo raccontarono di come Alessandro, che qualche giorno si era vaccinato, si sentiva poco bene ed era andato a riposare nella sua stanza.

In quella stessa camera è stato poi ritrovato morto per arresto cardiaco. Una storia riconducibile a quella della donna scomparsa a Treviso.